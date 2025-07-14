Сибіга про Оттавську конвенцію: ми будемо позбуватися всього, що нас послаблює, та закликав Раду підтримати

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що на сьогоднішній день Україна не в тій ситуації, щоб послаблювати себе зобов’язаннями на кшталт Оттавської конвенції, оскільки вони є "нерелевантними" в реаліях війни.

"Ми будемо позбуватися всього, що нас послаблює. Всього, що дає переваги агресору. Тому вийшли з ініціативою зупинити її дію. Рішення винесли на розгляд РНБО. Президент України Володимир Зеленський підтримав цей крок і ввів рішення в дію своїм указом. Тепер фінальне слово - за Верховною Радою України", - написав він у Facebook.

Сибіга повідомив, що в понеділок взяв участь у засіданні парламентського комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Міністр представив підготовлений міністерством закордонних справ (МЗС) проєкт закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення".

У своєму виступі Сибіга наголосив, що з моменту ратифікації Україною у 2005 році міжнародного договору, відомого під назвою "Оттавська конвенція", українська держава сумлінно виконувала його положення. Водночас Росія, не будучи державою-учасницею конвенції, розв’язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як засіб ведення війни.

За його словами, Україна не єдина, хто постав перед необхідністю зупинення виконання зобов’язань за Оттавською конвенцією. Низка держав-членів НАТО та ЄС – Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія – зараз здійснюють такі кроки. Обґрунтування спільне для всіх: суттєве погіршення безпекової ситуації в регіоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це логічний крок.

"Час Україні ухвалити це рішення та зупинити для себе дію Оттавської конвенції. Ми підготували всю необхідну базу з урахуванням усіх юридичних нюансів. Це наше суверенне право як держави забезпечити в повному обсязі свою самооборону, передбачену статтею 51 Статуту ООН", - наголосив Сибіга.

За його словами, зупинення дії Оттавської конвенції - це реальна вимога, продиктована умовами війни. Вона дасть можливість Силам безпеки та оборони України застосовувати додатковий арсенал конвенційного озброєння та підвищити ефективність захисту від російських штурмів.

"Більше жодних конвенцій, які роззброюють, послаблюють, обмежують там, де необхідна сила, захист, твердість. Ми будемо покладатися не на чиїсь побажання, а на власні безпекові інтереси. І захищати їх будемо жорстко. Ми вже активно пояснюємо партнерам, іноземним урядам, міжнародним організаціям, фаховим спільнотам чому Україна вимушена йти на такі кроки. Що причина полягає в брутальній російській агресії. Що ми змушені захищатися від ворога, який не хоче припиняти війну та не рахується з втратами. Що в захисті Україна вже дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права, яке встановлює правила та звичаї ведення війни, запобігає шкоді для цивільних", - зазначив глава МЗС.

Міністр додав, що ця активна кампанія з роз’яснень триває, і вона важлива. Але головне - це ухвалення рішень, які посилюють, а не послаблюють

"Вважаю дуже символічним і важливим, що за підсумками нашої дискусії члени комітету одностайно підтримали рішення спрямувати документ в пленарну залу. Це відбудеться вже на найближчому пленарному засіданні. Вдячний народним обранцям за підтримку та розраховуємо на ухвалення закону якнайшвидше", - резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року". Відповідний указ №441/2025 опублікований на сайті голови держави у неділю та набирає чинності з дня його публікації.

Рішення про вихід Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення було прийняте Україною через агресію РФ, яка не була учасницею цієї конвенції, через що Україна опинилася в ситуації, яка обмежує її право на самооборону, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ щодо рішення про вихід України з Оттавської конвенції, опублікованого в неділю, 29 червня 2025 року.

28 травня 2025 року уряд Фінляндії схвалив пропозицію про вихід з Оттавської конвенції і направив її на остаточне затвердження до парламенту, після чого профільний комітет її схвалив. 28 червня Литва, Латвія та Естонія спільно повідомили державам-членам ООН про вихід із Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни; відповідні заяви поширили міністерства закордонних справ цих країн. Рішення денонсувати Оттавську конвенцію також підтримав парламент Польщі.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1277315627302149&id=100050711722604&mibextid=wwXIfr&rdid=oEHdEY5rpqOlwfdD#