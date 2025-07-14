Інтерфакс-Україна
Події
17:42 14.07.2025

Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

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Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

Ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень населення і промисловості, але ризики можливих ударів РФ та їхні наслідки залишаються актуальними, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

"Ситуація набагато краще за минулорічну (…). Якщо порівнювати минуле літо з теперішнім, то тоді ми бачили багато пошкодженої теплової генерації, і ми були обмежені більше, ніж зараз. За цей час ми оновили роботу багатьох енергоблоків ТЕС після атак, і робота триває. Але ризики є. Якщо будуть атаки РФ на енергосистему, то можемо мати певні проблеми", – сказав Шейко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, останні дні спостерігається підвищення температури в Україні, що призводить до зростання споживання е/е, але на сьогодні енергосистема збалансована, а генерація працює без зауважень, і потужності достатньо для покриття потреб населення і промисловості з урахуванням того, що певна кількість енергоблоків перебуває в ремонтах.

Днями НЕК "Укренерго" сповістила у своєму розділі в додатку "Київ Цифровий" про необхідність економії електроенергії. Станом на зараз повідомляється, що електроенергії достатньо.

Теги: #обмеження #електроенергія #міненерго

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