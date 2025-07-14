Інтерфакс-Україна
Події
16:49 14.07.2025

У Німеччині хочуть посилити умови виплат соціальної допомоги для українських біженців

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У Німеччині хочуть посилити умови виплат соціальної допомоги для українських біженців

Німецький уряд планує запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги для безробітних, зокрема біженців з України, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю.

В інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 13 липня, Мерц підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати. Проте уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", - наголосив Мерц.

Крім того, можливе й посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

За словами канцлера ФРН, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід. "Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", - зазначив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

За словами Мерца, метою базового доходу має бути "забезпечення того, щоб ті, хто дійсно потребує допомоги держави, продовжували отримувати її і надалі". "Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу", - сказав він.

У 2024 році близько 826 тис. працюючих громадян Німеччини не могли прожити на свої зарплати. Держава виплатила їм "бюргергельд" на суму EUR7 млрд. Серед отримувачів "бюргергельд" у Німеччині - й українські біженці від війни РФ.

За даними DW, станом на 2024 рік у Німеччині проживали 1,25 млн українців, 296 тис. з яких було працевлаштовано. Ще приблизно 211 тис. українців у країні мали статус безробітних, а 98 тис. відвідували інтеграційні курси.

Теги: #німеччина #соціальна_допомога #біженці #мерц

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