Кабмін перерозподілив 106 млн грн видатків із санаторного лікування на навчання медиків та спецдопомогу

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок перерозподілив 105 млн. 849,3 тис грн видатків з програми медичної допомоги у санаторно-курортних закладах на програми підготовки кадрів у сфері охорони здоровʼя, а також програму спеціалізованої медичної допомоги, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом: зменшення обсягу видатків споживання за програмою "Медична допомога, що надається санаторно-курортними закладами" на 105 млн. 849,3 тис. гривень (з них оплата праці - 67 млн. 799,5 тис. гривень); збільшення обсягу видатків споживання: за програмою "Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоровʼя, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів науковими установами" на 48 млн. 10,5 тис. гривень; за програмою "Спеціалізована медична допомога" на 57 млн. 838,8 тис. гривень", - написав Мельничук в Телеграм у понеділок.