Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів Сумщини, є поранені

Російський безпілотник завдав удару по одному із навчальних закладів на території Сумської громади, є поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі", - написав він у телеграмі у понеділок.

На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з'ясовуються.