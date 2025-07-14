11:25 14.07.2025
Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів Сумщини, є поранені
Російський безпілотник завдав удару по одному із навчальних закладів на території Сумської громади, є поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.
"Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі", - написав він у телеграмі у понеділок.
На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з'ясовуються.