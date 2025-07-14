Інтерфакс-Україна
Події
11:12 14.07.2025

Негода знеструмила 24 населені пункти у чотирьох областях, енергоспоживання на початку тижня зростає – "Укренерго"

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Негода знеструмила 24 населені пункти у чотирьох областях, енергоспоживання на початку тижня зростає – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Станом на ранок 14 липня внаслідок складних погодних умов та пошкодження ліній електропередачі повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях.

"Ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх абонентів очікується до кінця поточної доби", - повідомило НЕК "Укренерго" в понеділок.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і станом на 9:30 14 липня воно було на 2,9% вищим, ніж такий самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю.

"Причина таких змін — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також підвищення температури у західних і частині центральних областей", - пояснили в НЕК.

Своєю чергою 13 липня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 2,4% вищим, ніж минулої неділі — 6 липня.

Водночас як повідомило Міністерство енергетики України в понеділок, станом на 14 липня енергосистема є збалансованою і планових обмежень для споживачів не передбачено. Здійснюються технічні підготовчі роботи для підвищення стійкості енергетичної інфраструктури влітку та під час наступного опалювального сезону.

Теги: #знеструмлення

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