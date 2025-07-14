В Україну прибув спецпредставник Трампа Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог приїхав в Київ, на вокзалі його зустрів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога", - написав Єрмак у телеграмі у понеділок.

"Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови", - повідомив він.

Єрмак зазначив, що "росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід".