Інтерфакс-Україна
Події
09:04 14.07.2025

Захисники України вночі знищили 61 зі 136 ворожих дронів

1 хв читати
Захисники України вночі знищили 61 зі 136 ворожих дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 14 липня (із 18.30 13 липня) атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них – "Шахеди"), повідомили Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі.

"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - інформують ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Теги: #ппо #ракети #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:51 14.07.2025
Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

11:47 13.07.2025
Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України

Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України

09:48 13.07.2025
ППО знешкодила 20 з 60 випущених окупантами дронів

ППО знешкодила 20 з 60 випущених окупантами дронів

22:15 11.07.2025
Сибіга на зустрічі з конгресменами: Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари по Україні у відповідь на мирні пропозиції

Сибіга на зустрічі з конгресменами: Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари по Україні у відповідь на мирні пропозиції

20:14 11.07.2025
Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії

Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії

14:18 11.07.2025
ППО знешкодила 60 з 79 випущених окупантами дронів, решта влучили у 8 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодила 60 з 79 випущених окупантами дронів, решта влучили у 8 локаціях – Повітряні сили

05:53 11.07.2025
Рютте закликав надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Рютте закликав надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО

20:19 10.07.2025
Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

19:35 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

15:08 10.07.2025
БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

ВАЖЛИВЕ

Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

В Україну прибув спецпредставник Трампа Келлог

Сили оборони вразили за добу 18 районів зосередження окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 212 бойових зіткнень

Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

ОСТАННЄ

Бренди Livy та Maison Close будуть представлені у ТРЦ Ocean Mall

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

Правоохоронці викрили двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автівку військового

ЦПД про матеріал NYT з Курщини: У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту стає дезінформацією

Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

Окупанти за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє цивільних

Боксер Усик підтримав глобальну ініціативу ДТЕК з відновлення енергетики України

В Україну прибув спецпредставник Трампа Келлог

Сили оборони вразили за добу 18 районів зосередження окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА