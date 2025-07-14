Захисники України вночі знищили 61 зі 136 ворожих дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 14 липня (із 18.30 13 липня) атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них – "Шахеди"), повідомили Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі.

"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - інформують ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.