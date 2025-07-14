США постачатиме в Україну комплекси ПВО Patriot – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що надішле в Україну ракети протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Reuters.

"Ми надішлемо їм "Патріоти", яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а ввечері бомбить всіх підряд. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном.

Трамп не назвав кількість комплексів Patriot які він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їхню вартість.

"В принципі ми збираємося відправити їм різні зразки дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і це те, чого ми хочемо", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-us-will-send-patriot-missiles-ukraine-2025-07-14/