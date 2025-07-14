Інтерфакс-Україна
Події
01:51 14.07.2025

Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

2 хв читати

Німеччина не постачатиме ракети великої дальності Taurus Україні, незважаючи на хвилю нещодавніх російських повітряних атак і повторний запит від Києва, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Financial Times (FT), опублікованому у неділю.

Як повідомляє видангня, у понеділок Пісторіус має зустрітися з міністром оборони США Пітом Хегсетом у Вашингтоні, де, за його словами, вони обговорять "дорожню карту" підтримки безпеки Європи з боку США.

"Він (Пісторіус – ІФ-У) попередив, що загально очікуване скорочення (допомоги з боку США – ІФ-У) не повинно залишити прогалин у можливостях, які можуть стати "запрошенням для Путіна", - цитує міністра FT.

Також на порядку денному цієї зустрічі - Україна і нагальне питання американських систем протиповітряної оборони Patriot, після того, як Вашингтон призупинив їх постачання Києву. Берлін вже передав Києву три з наявних колись 12 систем Patriot.

"У нас залишилось лише шість у Німеччині", - сказав Пісторіус в інтерв'ю, додавши, що ще дві були передані Польщі і щонайменше одна постійно недоступна через технічне обслуговування або навчання.

"Це справді занадто мало, особливо зважаючи на цілі НАТО, які ми маємо виконати. Ми точно не можемо дати більше", - заявив німецький міністр оборони.

Пісторіус сказав, що він обговорить пропозицію, яку він зробив Хегсету минулого місяця, щоб дозволити Німеччині купити у США дві системи Patriot для Києва.

"Натомість він сказав, що Німеччина не буде поставляти свої ракети великої дальності Taurus в Україну, незважаючи на хвилю нещодавніх російських повітряних атак і повторний запит від Києва", - пише Financial Times.

Джерело: https://www.ft.com/content/a9c8d754-bea4-4f5a-887c-b2898b5d0dd3

Теги: #постачання #німеччина #ракети #відмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 12.07.2025
Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

19:29 12.07.2025
Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

11:28 12.07.2025
Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

21:14 11.07.2025
Паліса сподівається, що призначення нового інспектора Сухопутних військ Німеччини посилить співпрацю з Україною

Паліса сподівається, що призначення нового інспектора Сухопутних військ Німеччини посилить співпрацю з Україною

14:27 11.07.2025
ОТ готується масштабувати пілотну модель закупівлі харчових продуктів для ЗСУ

ОТ готується масштабувати пілотну модель закупівлі харчових продуктів для ЗСУ

20:10 10.07.2025
Майбутнє Німеччини тісно пов'язане з Україною - Мерц

Майбутнє Німеччини тісно пов'язане з Україною - Мерц

15:58 10.07.2025
Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

01:57 10.07.2025
США відновили постачання Україні деяких видів зброї – ЗМІ

США відновили постачання Україні деяких видів зброї – ЗМІ

23:42 09.07.2025
Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

06:47 09.07.2025
Мерц може здійснити перший візит до Китаю

Мерц може здійснити перший візит до Китаю

ВАЖЛИВЕ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами стосовно продажу зброї і арештованих російських активів

Уряд представить у понеділок нові рішення шодо виплат матерям і забезпечення школярів – Зеленський

Зеленський оприлюднив плани на візит спецпредставника Трампа в Україну

Четверо поліцейських поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Харківській області

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Чугуєві - мер

Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Сумській області – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами стосовно продажу зброї і арештованих російських активів

Уряд представить у понеділок нові рішення шодо виплат матерям і забезпечення школярів – Зеленський

Зеленський оприлюднив плани на візит спецпредставника Трампа в Україну

Близько 9,5 тис. точок обліку у Харківській області залишаються знеструмленими внаслідок негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА