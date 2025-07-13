Інтерфакс-Україна
Події
19:14 13.07.2025

Двоє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Сумській області

1 хв читати
Двоє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Сумській області

Двоє чоловіків зазнали поранень внаслідок ударів ворожих БпЛА в Конотопському районі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Телеграм у неділю.

"Сьогодні внаслідок чергової атаки ворожих дронів також поранені жителі Конотопщини. По житловому сектору у селі Бунякине Новослобідської громади, росіяни, попередньо вдарили чотирма дронами. Поранені двоє цивільних чоловіків. 63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували, надано медичну допомогу. Стан обох – стабільний", - написав Григоров у Телеграм.

Як зазначив начальник ОВА, село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.

 

Теги: #атака_бпла_рф #поранені #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 13.07.2025
У Сумах загинув чоловік, ще один поранений через ворожій обстріл - ОВА

У Сумах загинув чоловік, ще один поранений через ворожій обстріл - ОВА

17:16 13.07.2025
Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

19:22 12.07.2025
У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

18:20 12.07.2025
Цивільного поранено внаслідок атаки дрона в Херсоні — ОВА

Цивільного поранено внаслідок атаки дрона в Херсоні — ОВА

14:27 12.07.2025
Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

14:14 12.07.2025
Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

08:51 11.07.2025
Внаслідок російських обстрілів Сумщини є поранені мирні жителі

Внаслідок російських обстрілів Сумщини є поранені мирні жителі

08:13 10.07.2025
У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги – Кличко

У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги – Кличко

20:41 09.07.2025
Перебої з електроенергією спостерігаються в Сумах, Сумському та Охтирському районах

Перебої з електроенергією спостерігаються в Сумах, Сумському та Охтирському районах

09:46 09.07.2025
На Київщині двоє постраждалих від ворожого обстрілу, на підприємстві горіли палети – обладміністрація

На Київщині двоє постраждалих від ворожого обстрілу, на підприємстві горіли палети – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

ОСТАННЄ

Один цивільний постраждав через атаку російських дронів у Дніпропетровській області

Київська міська прокуратура повідомила про ситуацію із наркодилером Чернецьким

П’ятеро поліцейських постраждали від вибуху гранати під час виклику на домашнє насильство

Рютте знов летить у Вашингтон на зустріч із Трампом

Комісія з добору директора БЕБ повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії у понеділок

Спека до +40 очікує Україну на початку третьої декади липня - синоптик

Негода пошкодила склад видавництва Vivat в Харкові, відправлення інтернет-замовлень і книг до партнерів затримаються

Трамп думає про виділення Україні нової допомоги – ЗМІ

Тіло жінки знайшли під завалами - начальник Запорізької ОВА

В України буде спекотно, на заході - короткочасні дощі й грози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА