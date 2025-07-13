Двоє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Сумській області

Двоє чоловіків зазнали поранень внаслідок ударів ворожих БпЛА в Конотопському районі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Телеграм у неділю.

"Сьогодні внаслідок чергової атаки ворожих дронів також поранені жителі Конотопщини. По житловому сектору у селі Бунякине Новослобідської громади, росіяни, попередньо вдарили чотирма дронами. Поранені двоє цивільних чоловіків. 63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували, надано медичну допомогу. Стан обох – стабільний", - написав Григоров у Телеграм.

Як зазначив начальник ОВА, село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.