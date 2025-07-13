Інтерфакс-Україна
Події
06:40 13.07.2025

Президент Євроради: ЄС залишається твердим, єдиним і готовим захищати наші інтереси

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Європейський Союз продовжить розвивати міцні торговельні партнерства у світі та підтримує зусилля Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн у переговорах зі Сполученими Штатами, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта у своєму дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

"Вільна та справедлива торгівля стимулює процвітання, створює робочі місця та зміцнює ланцюги постачання. Тарифи — це податки. Вони спричиняють інфляцію, створюють невизначеність і стримують економічне зростання. Ми й надалі будемо розвивати міцні торговельні партнерства в усьому світі", – зазначив Кошта.

Він підкреслив, що Європейський Союз залишається єдиним у своїй позиції: "ЄС залишається твердим, єдиним і готовим захищати наші інтереси, повністю підтримуючи Президента @vonderleyen (Урсула фон дер Ляєн - ІФ-У) та зусилля Комісії щодо досягнення справедливої угоди зі США".

Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 20% мита для Філіпін; 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану, Брунею, Молдови,Тунісу; 30% мита США на товари з Південної Африки, Алжиру, Іраку, Лівії, Боснії, ЄС, Мексики; 32% мита на товари з Індонезії; 35% мита для Бангладешу та Сербії; 36% мита на товари Камбоджі; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми; 50% мита на товари із Бразилії.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1944047380195590288?s=46

Теги: #мита #реакція #єс #сша

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