Інтерфакс-Україна
Події
06:30 13.07.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 6 суден, 3 з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 5 суден, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/196KUdAywv/

Теги: #флот #війна #рф

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