Інтерфакс-Україна
Події
20:22 12.07.2025

Макрон засудив 30% мита США на експорт з ЄС і закликав до відповіді Євросоюзу

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Макрон засудив 30% мита США на експорт з ЄС і закликав до відповіді Євросоюзу

Президент Франції Еммануель Макрон засудив запровадження з 1 серпня 30% тарифів на експорт з ЄС до Сполучених Штатів, заявивши про підтримку Європейської комісії та необхідність підготовки рішучих заходів у відповідь, якщо домовленості не буде досягнуто вчасно.

"Разом із Президенткою Європейської комісії Франція висловлює рішуче несприйняття оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних тарифів у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів", – зазначив Макрон у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.

Президент Франції нагадав, що таке рішення США було ухвалене після кількох тижнів інтенсивних переговорів Єврокомісії з американською стороною на основі добросовісної пропозиції.

"З огляду на єдність Європи, саме Комісія, як ніколи, повинна чітко заявити про рішучість Союзу захищати європейські інтереси", – наголосив він.

Макрон також закликав пришвидшити підготовку переконливих контрзаходів, включно з використанням механізму протидії примусу, якщо угоди не буде досягнуто до 1 серпня.

"На цьому ґрунті Франція повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які відтепер активізуються з метою досягти взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, що відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання", – додав Макрон.

Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 20% мита для Філіпін; 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану, Брунею, Молдови,Тунісу; 30% мита США на товари з Південної Африки, Алжиру, Іраку, Лівії, Боснії, ЄС, Мексики; 32% мита на товари з Індонезії; 35% мита для Бангладешу та Сербії; 36% мита на товари Камбоджі; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми; 50% мита на товари із Бразилії.

 

Теги: #мита #реакція #єс #сша

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