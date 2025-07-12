Інтерфакс-Україна
Події
14:03 12.07.2025

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

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 Російські окупаційні війська окупували Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині, повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Зірку (Волноваський район, Донецька область) та Білогорівку(Сіверськодонецький район, Луганська область), а також просунувся біля Радьківки (Куп’янський район, Харківська область), Новоторецького (Покровський район, Донецька область), Коптєвого (Покровський район, Донецька область) та у Комарі (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні DeepState у телеграмі у суботу.

Теги: #донеччина #луганщина #окупація

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