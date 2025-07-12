Унаслідок атаки РФ на Львів пошкоджено три корпуси Львівської політехніки – місцеве ЗМІ

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Через нічну атаку на Львів у ніч проти суботи пошкоджено три корпуси Національного університету "Львівська політехніка", в одному з корпусів вибито 100 вікон, ще близько 30 – в інших, повідомляє місцеве видання "Твоє місто" з посиланням на ректорку університету Наталію Шаховську

"Унаслідок нічної атаки на Львів, яка сталася 12 липня, пошкоджено три корпуси Національного університету "Львівська політехніка". Найбільше постраждав 5-й корпус на вул. Степана Бандери, 30 — у ньому вибито 100 вікон. Про це повідомила ректорка університету Наталія Шаховська", - пише видання у суботу вранці.

"У 5-му корпусі вибито приблизно 100 вікон, у 1-му — 15, у 4-му — 10. Також пошкоджено частину аудиторного фонду", — зазначила вона.