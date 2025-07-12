Сибіга про атаку РФ: Масштаби щоденного терору проти цивільних демонструють нагальність позбавлення Москви її нафтових доходів

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає західних партнерів до пришвидшеного застосування нового 18-го пакету сильних санкцій проти РФ на тлі щоденного терору проти мирних мешканців.

"Масштаби щоденного терору Росії проти мирних жителів демонструють нагальність позбавлення Москви її нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини", - написав він у Facebook.

Сибіга підкреслив, що російська військова машина виробляє сотні засобів терору щодня. Її масштаби становлять загрозу не лише для України, а й для всієї трансатлантичної спільноти.

Тому Росія, за його словами, продовжує посилювати терор, запускаючи черговий шквал сотень дронів та ракет, пошкоджуючи житлові райони, вбиваючи та ранячи мирних жителів.

Сибіга зазначив, що західні міста Чернівці, Львів та Луцьк "зазнали особливо жахливого нападу", постраждали й інші регіони.

"В інтересах наших партнерів якомога швидше вдарити по цій фабриці терору новими сильними санкціями: 18-м пакетом ЄС та законопроектом Грема-Блюменталя. Зніміть фінансування фабрики смерті Путіна зараз", - резюмував глава МЗС.