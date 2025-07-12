Польща знову підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на ракетно-дронові атаки РФ по території України, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х.

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло всі наявні сили та засоби. У політ було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий ступінь готовності", - сказано в соцмережі Х в ніч на суботу.

Заходи, що вживаються, спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують з загрозливими територіями.

Зазначається, що Оперативне командування Збройних Сил слідкує за поточною ситуацією, а підлеглі йому сили та кошти залишаються у повній готовності до негайного реагування.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1943831369945076119