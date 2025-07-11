Інтерфакс-Україна
Події
22:15 11.07.2025

Сибіга на зустрічі з конгресменами: Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари по Україні у відповідь на мирні пропозиції

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Міністр іноземних справ Андрій Сибіга зустрівся з представниками Палати представників США та обговорив з ними посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію, зокрема нові санкції.

"Я був радий зустрітися з представниками Палати представників США. Я підтвердив відданість України досягненню справедливого миру та повідомив їх про посилення терору Росії проти цивільного населення", - написав він в соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари у відповідь на всі конструктивні мирні пропозиції України.

"Ми обговорили нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції США для позбавлення фінансування російської військової машини", - пише Сибіга.

Глава українського МЗС зазначив, що вдячний Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в обороні від російської агресії.

Сибіга також вітає позитивні сигнали від Конгресу щодо готовності підтримувати та розширювати взаємовигідну оборонну співпрацю з Україною.

"Як відданий союзник, Україна готова поділитися своїми знаннями та технологіями. Міцне стратегічне партнерство між Україною та США є основоположним для трансатлантичного миру та безпеки", - резюмував він.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1943724928064237569

Теги: #конгресмени #ппо #сибіга

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