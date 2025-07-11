У ДТП у Києві за участі маршрутки травмовано 9 осіб, серед них одна дитина – поліція

Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки у Києві постраждало дев'ятеро людей, в тому числі неповнолітня дитина, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Києві.

"Автопригода відбулась сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці. Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За даними правоохоронців, внаслідок ДТП щонайменше дев'ять пасажирів маршрутнього таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.