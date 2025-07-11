У Шабуніна проводять обшуки – ЦПК

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у голови правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області, а також вдома, де проживають дружина та двоє дітей, повідомив ЦПК.

"У Віталія Шабуніна проводять обшуки! За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон. Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей", - повідомляється у телеграм-каналі ЦПК у п'ятницю.

За даними ЦПК, "обшуки проводять без ухвали суду".

"В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо", - зазначається у дописі ЦПК.

"Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна - Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК", - зазначається у повідомленні.

"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати. Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія", - заявили у ЦПК.