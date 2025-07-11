Інтерфакс-Україна
Події
15:17 11.07.2025

Утворено Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні з початковим внеском в $30 млн - Міносвіти

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Утворено Глобальний альянс із понад 20 міжнародних партнерів задля підтримки дошкільної освіти в Україні з початковим внеском від Світового банку в розмірі $30 млн, повідомило Міністерство освіти і науки.

"Початковий внесок у розмірі $30 млн уже зробив Світовий банк. Інвестиції буде спрямовано на: розширення інклюзивного доступу до дошкільної освіти, поліпшення практик викладання та умов навчання, зміцнення інституційного й місцевого потенціалу управління системою дошкільної освіти", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Альянс утворено в межах нової ініціативи "First Steps Forward", яку запустило Міносвіти.

Основні напрями, які МОН планує втілювати разом із партнерами: розширення та адаптація інфраструктури й моделей послуг з урахуванням безпекових і демографічних реалій; запровадження гнучких форматів (мобільні дитсадки, домашній чи робочий догляд); розширення доступу для всіх дітей, зокрема дітей з інвалідністю; підвищення якості підготовки педагогів і поліпшення умов праці; залучення батьків і громад до участі в розвитку сфери; запровадження цифрових систем для планування й надання послуг.

"Одна зі спільних цілей — до 2030 року забезпечити охоплення дошкільною освітою щонайменше 45–50% дітей віком до 3 років і 96% дітей віком від 3 до 6 років якісними послугами раннього розвитку — згідно з Барселонськими цілями ЄС", - додали у відомстві.

Згідно повідомленню, ініціативу "First Steps Forward" вже підтримали країни ЄС, провідні фінансові установи, а також міжнародні організації, зокрема Фінляндія, Бельгія, Литва, Світовий банк, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, GPE та інші.

"Очікується, що альянс розширюватиметься — до нього регулярно приєднуватимуться нові партнери. Сьогодні Україна має унікальне вікно можливостей для глибинних змін у дошкільній освіті. Запрошуємо зацікавлених партнерів, зокрема й приватний сектор України, долучатися — через обмін експертизою, фінансову підтримку або участь у впровадженні ініціативи "First Steps Forward", - заявили в Міносвіти.

Теги: #міносвіти

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