НАТО про заяву Трампа щодо озброєння для України за кошт альянсу: союзники докладають зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі США

В НАТО не коментують заяву президента США Дональда Трампа про те, що він уклав з альянсом угоду щодо закупівлі американського озброєння для України за кошт країн-членів організації, але говорять, що союзники докладають термінових зусиль для закупівлі озброєння із США, щоб забезпечити українців всім необхідним для захисту від російської агресії.

Це випливає з коментаря агентству "Інтерфакс-Українна" речниці НАТО Еллісон Харт, який вона надала у п’ятницю в Брюсселі, коментуючи відповідну заяву Трампа американському мовнику NBC.

"Союзники продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку для захисту від агресії Росії. Це включає термінові зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів", - сказала Харт.

Раніше стало відомо, що президент США заявив у четвер NBC, що він уклав угоду з НАТО про те, що США надсилатимуть зброю Україні через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків". "Ми надсилаємо зброю НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на сто відсотків", – сказав Трамп у телефонному інтерв'ю NBC News у четвер.