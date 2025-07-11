Інтерфакс-Україна
Події
13:32 11.07.2025

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

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Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) та СБУ генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України, - йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, в рамках провадження перевіряються факти причетності до зазначеного злочину колишнього міністра інфраструктури України.

В телеграм-каналі в п'ятницю Бюро зазначає, що народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни.

"Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ з території Білорусі. У ході розслідування було також задокументовано, що народний депутат використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну", - йдеться в повідомленні.

ДБР не називає ім'я депутата, йдеться про Євгенія Шевченка.

"Українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Депутат скористався цією ситуацією та почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він достеменно знав про їх наявність, але під виглядом "вирішення" відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб’єктом господарювання", - наголошують у відомстві.

Загальна сума договору, згідно з повідомленням, склала 14,5 млн грн.

При цьому, за інформацією ДБР, депутат заявляв, що без такого договору мінеральні добрива поставлені не будуть.

"Опинившись у залежності від дій депутата та намагаючись отримати вже раніше оплачену продукцію, українське підприємство було змушене погодитися на його умови, укласти відповідний договір і здійснити додаткову оплату послуг", - вказано в повідомленні.

В ДБР також інформують, що отримані кошти – 14,5 млн грн - депутат використав їх для придбання трьох автомобілів преміумкласу — "Porsche Macan", "BMW X5M" (2021 року випуску) та "Mercedes-Benz AMG" (2022 року випуску), які оформив на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує 250 тис. євро.

"У межах розслідування кримінального провадження перевіряються факти причетності до зазначеного злочину колишнього міністра інфраструктури України", - інформує Офіс генерального прокурора.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється ГСУ ДБР, за оперативного супроводу СБУ.

СБУ в телеграм-каналі зазначає, що чинний нардеп з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. "Наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив", - інформують в СБУ.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Теги: #сбу #підозра #євгеній_шевченко #дбр

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