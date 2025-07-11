Росіяни окупували Ялту Донецької області на кордоні з Дніпропетровською, повідомляють DeepState та ISW, Генштаб не підтверджує

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Село Ялта Волноваського району Донецької області, яке безпосередньо межує з Дніпропетровською, було окуповане російськими військами, які також просунулися на інших ділянках поруч і в районі села Кам'янське Василівського району Запорізької області повідомляє OSINT-проєкт DeepState .

"Ворог окупував Ялту, а також просунувся біля Воскресенки, Перебудови, Толстого, Полтавки, у Мирному та Кам'янському", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в п'ятницю.

Цю інформацію підтверджує американський Інститут вивчення війни, який на своїй мапі до щоденного зведення позначає Ялту як окуповану російськими військами.

Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 п'ятниці окупацію Ялти не підтверджує. На мапах до щоденного зведення село показане як підконтрольне ЗСУ, як і сіла Толстой і Мирне на південь від нього, про просування ворога в яких повідомляв DeepState.