Інтерфакс-Україна
Події
10:41 11.07.2025

Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

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Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Чернігівської області, який завдав збитків державі на 25 млн грн під час закупівлі лісоматеріалів.

"Посадовець придбав деревину у приватної київської фірми, попри наявність більш вигідних пропозицій, зокрема від державних підприємств. У документах було вказано, що матеріали мають постачатися до району бойових дій на відстань близько 800 км, що значно збільшувало вартість доставки. Насправді ж деревину поставили до Чернігівської області з цього ж регіону, а також із Сумщини та Київщини", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Через фіктивне завищення відстані та вартості транспортування держава переплатила мільйони гривень.

Крім того, за попередніми даними, посадовець міг отримати хабар за укладання договору саме з цією фірмою.

"Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 25 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до правопорушення. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

За клопотанням ДБР вказаній особі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 10 млн 295 тис. грн.

Теги: #збитки #чернігівщина #підозра #дбр

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