Інтерфакс-Україна
Події
10:09 11.07.2025

Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю у Малайзії - ЗМІ

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Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю у Малайзії - ЗМІ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Куала-Лумпурі (Малайзія) в п'ятницю, 11 липня, повідомляє Reuters з посиланням на Держдеп США.

Видання зазначає, що це перша особиста зустріч посадовців на тлі напружених торгівельних відносин між їхніми країнами.

Окрім того, медіа повідомило, що Рубіо заявив журналістам у четвер про свій намір порушити у розмові з Ваном питання занепокоєння США щодо підтримки Китаєм Росії у війні проти України.

"Китайці, очевидно, підтримують зусилля Росії, і я думаю, що загалом вони готові допомогти їм, чим можуть, не даючи себе викрити", – сказав він.

Рубіо перебуває в Малайзії з першим візитом до Азії з моменту вступу на посаду. Він бере участь у Східноазійському саміті та Регіональному форумі АСЕАН разом зі своїми колегами з Японії, Китаю, Південної Кореї, Росії, Австралії, Індії, Європейського Союзу та держав Південно-Східної Азії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про підписання торговельної угоди з Китаєм.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік пояснив Bloomberg TV, що підписання, про яке згадував Трамп, закріпило домовленості щодо мита, досягнутого США і Китаєм на торговельних переговорах у Женеві та Лондоні, і не було всеосяжною торговельною угодою між двома країнами.

Перший раунд торговельних переговорів між двома країнами відбувся у Швейцарії 10-11 травня. Сторони домовилися про взаємне скорочення мит.

Пізніше Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої лідери обговорили спірні торговельні питання, зокрема щодо торгівлі рідкоземельними металами.

Другий раунд переговорів США і Китаю з питань торгівлі відбувся 9 червня в Лондоні.

Теги: #малайзія #ван_ї #рубіо #зустріч

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