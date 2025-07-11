Інтерфакс-Україна
Події
10:03 11.07.2025

ДБР проводить обшуки у ексміністра Кубракова – джерело

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ДБР проводить обшуки у ексміністра Кубракова – джерело

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять слідчі дії у колишнього керівника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Проводяться обшуки в рамках розслідування справи про ймовірні шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка", - сказав співрозмовник агентства в п'ятницю.

Джерело уточнило, що йдеться про те, що Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито на закупівлю добрив у Білорусі, а Кубраков міг цьому сприяти.

Теги: #слідство #обшук #кубраков #дбр

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