Трамп планує зробити заяву щодо санкцій проти РФ в понеділок – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зробити "важливу заяву" щодо РФ в понеділок.

"Я думаю, що в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", – сказав NBC News, відмовившись від подробиць.

Він також розкрив деталі того, що, за його словами, було новою угодою між Сполученими Штатами, НАТО та Україною щодо постачання зброї зі Сполучених Штатів. "Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Тож ми робимо так: зброя, яка надходить, йде до НАТО, а потім НАТО надаватиме цю зброю (Україні – ІФ-У), і НАТО оплачуватиме цю зброю", – сказав Трамп.

Він додав, що угода була досягнута на саміті НАТО минулого місяця. "Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість цієї зброї", – сказав президент США.

Видання відзначає, що незрозуміло, чи мав Трамп на увазі ідею, яка нещодавно озвучувалася, про потенційну купівлю деякими членами НАТО зброї американського виробництва від імені України, щоб Сполучені Штати не брали на себе витрат.

Трамп публічно висловив своє несхвалення дій Володимира Путіна і заявив у четвер, що очікує, що Сенат ухвалить санкційний захід. "Це законопроект, який Сенат ухвалює, і який дуже шанобливо дозволяє президенту робити все, що він хоче, як ви знаєте… Іншими словами, це на мій розсуд, чи хочу я його використати. Вони збираються ухвалити дуже великий і дуже різкий законопроект про санкції, але президент вирішуватиме, чи хоче він його застосувати", – додав він.

Трамп також розповів NBC News про стан російсько-української війни: "Я розчарований Росією, але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів".