Агресор ударив безпілотниками по Дніпропетровщині – Лисак

Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району та по Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа. Бив ворог і по Нікопольщині – самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ "Град". Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. Виникло займання. Всюди – без загиблих і постраждалих", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Також він додав, що вранці на Дніпропетровщині було збито БпЛА противника, повідомили в ПвК.