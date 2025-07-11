Окупанти завдали 592 удари по Запоріжжю, є постраждалі

Упродовж доби окупанти завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області, поранений 48-річний чоловік, повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю та Новоандріївці; 419 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Смоляне, Червонодніпрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новопавлівку; 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку; 159 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного", - написав Федоров телеграм-каналі.

Також надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів.