Інтерфакс-Україна
Події
23:55 10.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 174 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 у четвер.

" Противник завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував 18 ракет і скинув 80 КАБ, здійснив 1171 удар дронами-камікадзе та 3967 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 44 штурмових та наступальних дій, чотири з яких станом на 22:00 ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26501

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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