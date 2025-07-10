Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 174 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 у четвер.

" Противник завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував 18 ракет і скинув 80 КАБ, здійснив 1171 удар дронами-камікадзе та 3967 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 44 штурмових та наступальних дій, чотири з яких станом на 22:00 ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26501