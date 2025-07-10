Втрати України на фронті значно менші ніж в РФ - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції у четвер заявив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими, натомість втрати української армії менші.

"І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент ( Трамп - ІФ-У ) хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку. Важливо зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни", - сказав Рубіо.

За словами посадовця США, Трамп вважає, що війни –– це марна трата грошей та життів.

"І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб покласти край цій війні й будь-якій іншій війні, яку він має шанс припинити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим", - зауважив Рубіо.

Джерело: https://www.youtube.com/live/LPMepdVpUCA?si=Exwzmey5SFb-ApX5