Інтерфакс-Україна
Події
22:15 10.07.2025

Втрати України на фронті значно менші ніж в РФ - Рубіо

1 хв читати

Держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції у четвер заявив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими, натомість втрати української армії менші.

"І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент ( Трамп - ІФ-У ) хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку. Важливо зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни", - сказав Рубіо.

За словами посадовця США, Трамп вважає, що війни –– це марна трата грошей та життів.

"І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб покласти край цій війні й будь-якій іншій війні, яку він має шанс припинити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим", - зауважив Рубіо.

Джерело: https://www.youtube.com/live/LPMepdVpUCA?si=Exwzmey5SFb-ApX5

Теги: #рф #рубіо #втрати #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 10.07.2025
Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

20:49 10.07.2025
Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

20:42 10.07.2025
Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

20:02 10.07.2025
Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

19:55 10.07.2025
Зеленський заявив про наявність всіх необхідних політичних сигналів про відновлення постачання військової допомоги США

Зеленський заявив про наявність всіх необхідних політичних сигналів про відновлення постачання військової допомоги США

19:29 10.07.2025
Поки Путін відмовляється від миру, ми мобілізуємо більше підтримки для України - Стармер

Поки Путін відмовляється від миру, ми мобілізуємо більше підтримки для України - Стармер

19:27 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

19:20 10.07.2025
Міністр фінансів США закликав МФО співпрацювати з Американсько-Українським інвестфондом відновлення

Міністр фінансів США закликав МФО співпрацювати з Американсько-Українським інвестфондом відновлення

15:58 10.07.2025
Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

15:25 10.07.2025
Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала "новий та інший підхід" щодо врегулювання в Україні

Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала "новий та інший підхід" щодо врегулювання в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

ОСТАННЄ

У Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – поліція

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

У Києві кількість поранених зросла до 26 – Ткаченко

Контингент Коаліції охочих може почати розгортання протягом годин після підписання перемир’я – Макрон

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

На Київщині через негоду знеструмлено понад 57 тис клієнтів

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА