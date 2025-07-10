У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував членам Коаліції охочих за участь у засіданні в четвер, 10 липня.

"Уперше в нашій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів. Були генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом 32 учасники – глави й представники держав та урядів і міжнародних організацій. Я дякую за цю активність, і важливо, що формат коаліції охочих працює – працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз", - наголосив президент в повідомленні в телеграм-каналі.

"Усі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність. І потрібну нам єдність ми побудували. Я дякую всім, хто з Україною, усім, хто зараз із нами в захисті життя", - додав він.