Інтерфакс-Україна
Події
21:17 10.07.2025

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

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У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував членам Коаліції охочих за участь у засіданні в четвер, 10 липня.

"Уперше в нашій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів. Були генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом 32 учасники – глави й представники держав та урядів і міжнародних організацій. Я дякую за цю активність, і важливо, що формат коаліції охочих працює – працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз", - наголосив президент в повідомленні в телеграм-каналі.

"Усі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність. І потрібну нам єдність ми побудували. Я дякую всім, хто з Україною, усім, хто зараз із нами в захисті життя", - додав він.

 

Теги: #коаліція_охочих #учасники

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