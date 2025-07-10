Інтерфакс-Україна
Події
20:19 10.07.2025

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

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Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Норвегією та Німеччиною про постачання трьох систем протиповітряної оборони і очікування готовності виробника.

"З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем "Петріот". Мій запит щодо 10 систем "Петріот" і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити – у мене є з ними домовленості – дві системи. Норвегія готова оплатити – у мене є двосторонні домовленості з прем'єром – одну систему". Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем "Петріот", - сказав він на брифінгу в Римі в четвер.

Зеленський зазначив, що це його завдання знайти гроші, але вже розуміння, звідки це фінансування йтиме.

 

Теги: #ппо #президент

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