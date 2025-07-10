Інтерфакс-Україна
Події
15:17 10.07.2025

Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення – Мелоні

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Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення – Мелоні
Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення в багатьох галузях, повідомила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на полях конференції URC-2025 в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Мелоні заначила, що з боку італійського та європейського бізнесу "існує конкретний, реальний інтерес до інвестицій, до ставок на Україну, на їїекономіку, на майбутнє процвітання вільної української нації".

"Очевидно, що Італія розраховує дати абсолютно адекватну відповідь цьому виклику, зробити свій внесок в підтримку України своїми ресурсами, підписанням численних угод, створенням інструментів фінансового страхування для компаній, які бажають інвестувати", - сказала Мелоні.

Прем’єр Італії підкреслила, що "Італія готова працювати, щоб відновити те, що було зруйновано, і те, що є необхідним для населення", в тому числі "дороги, мости, школи, лікарні".

Мелоні повідомила, що Італія готова підтримати реалізацію кількох проектів в Одесі по захисту культурної спадщини, а також по підтримці проектів критичної інфраструктури, транспорту, сільського господарства та охорони здоров'я. Мелоні нагадала, зокрема, що Італія підтримує будівництва нового крила дитячої лікарні в Одесі.

Теги: #мелоні #підтримка_бізнесу #urc_2025

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