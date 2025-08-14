Інтерфакс-Україна
Події
12:11 14.08.2025

Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

2 хв читати
Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні в середу взяла участь у спільній телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн та в засіданні Коаліції охочих, за підсумками яких заявила, що задоволена "єдністю намірів і здатністю до діалогу, які демонструє Захід перед обличчям фундаментального виклику для безпеки".

"Прем'єр Мелоні висловила вдячність за зусилля президента Трампа наголосивши на важливості продовження співпраці зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, а також подякувала президенту Зеленському за серйозність, проявлену до цього часу у пошуку дипломатичного вирішення. Вона також привітала участь США у особі віцепрезидента Венса, у засіданні Коаліції охочих, продовжуючи традицію, започатковану вперше в Римі в рамках Конференції з відновлення України в липні", - йдеться у заяві на сайті уряду.

За інформацією, під час обговорення було досягнуто значної єдності думок щодо того, що справедливий і тривалий мир не може бути досягнутий без припинення вогню, постійної підтримки України, збереження колективного тиску на Росію, в тому числі за допомогою санкцій, а також надійних і достовірних гарантій безпеки, закріплених в євроатлантичному контексті.

"Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які демонструє Захід перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", - цитують прем'єрку у повідомленні.

Теги: #сша #мелоні #аляска #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 14.08.2025
У Кремлі оголосили склад делегації РФ на переговорах на Алясці та програму зустрічі Трампа й Путіна

У Кремлі оголосили склад делегації РФ на переговорах на Алясці та програму зустрічі Трампа й Путіна

12:05 14.08.2025
Російський спецборт летить над Арктикою в бік Аляски, наявність Путіна на борту не підтверджена

Російський спецборт летить над Арктикою в бік Аляски, наявність Путіна на борту не підтверджена

06:24 14.08.2025
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

03:59 14.08.2025
Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

00:17 14.08.2025
США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

22:04 13.08.2025
Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

19:54 13.08.2025
Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

19:33 13.08.2025
Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

18:20 13.08.2025
Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

18:14 13.08.2025
Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

ВАЖЛИВЕ

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

ОСТАННЄ

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Окупанти за добу просунулися на 4 ділянках в трьох областях, захопили понад 20 кв. км – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА