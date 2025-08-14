Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні в середу взяла участь у спільній телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн та в засіданні Коаліції охочих, за підсумками яких заявила, що задоволена "єдністю намірів і здатністю до діалогу, які демонструє Захід перед обличчям фундаментального виклику для безпеки".

"Прем'єр Мелоні висловила вдячність за зусилля президента Трампа наголосивши на важливості продовження співпраці зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, а також подякувала президенту Зеленському за серйозність, проявлену до цього часу у пошуку дипломатичного вирішення. Вона також привітала участь США у особі віцепрезидента Венса, у засіданні Коаліції охочих, продовжуючи традицію, започатковану вперше в Римі в рамках Конференції з відновлення України в липні", - йдеться у заяві на сайті уряду.

За інформацією, під час обговорення було досягнуто значної єдності думок щодо того, що справедливий і тривалий мир не може бути досягнутий без припинення вогню, постійної підтримки України, збереження колективного тиску на Росію, в тому числі за допомогою санкцій, а також надійних і достовірних гарантій безпеки, закріплених в євроатлантичному контексті.

"Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які демонструє Захід перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", - цитують прем'єрку у повідомленні.