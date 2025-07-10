Інтерфакс-Україна
Події
14:31 10.07.2025

Число постраждалих через масовану повітряну атаку РФ на Київ зросло до 22 осіб – КМВА

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Число постраждалих через масовану повітряну атаку РФ на Київ зросло до 22 осіб – КМВА

Станом на 13:50 четверга кількість постраждалих внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 22 осіб, серед них - неповнолітня дитина, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм-каналі.

"Люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору росії, продовжують звертатись за допомогою. Станом на 13:50 вже відомо про 22 постраждалих осіб", - написав Ткаченко.

Раніше він повідомляв про 19 постраждалих. Окремо будо відомо про двох загиблих.

Теги: #київ #ракетно_дронова_атака #кмва

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