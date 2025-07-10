Україна отримала та розвиває сучасну бойову авіацію за рекордно короткий час – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський констатував розвиток сучасної бойової авіації в Україні у рекордно короткі строки під час війни.

"У нас також є сильна авіаційна коаліція – дякую всім її учасникам. Україна отримала та нарощує сучасну бойову авіацію. Це величезна допомога – і ми зробили це в рекордні терміни. Жодна інша країна не перейшла з радянських літаків на F-16 та "Міражі" так швидко. Дякую всім, хто допоміг", - сказав Зеленський на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він також повідомив, що Україна створила ефективну коаліцію безпілотників, які "допомагають нам утримувати передову та завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі глибоко всередині Росії".