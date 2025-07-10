Інтерфакс-Україна
Події
13:02 10.07.2025

РФ ніколи не готувалася до миру, Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство – Зеленський

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РФ відкинула кожну мирну пропозицію за минулий рік і продовжує ескалацію у війні, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Пам’ятаєте – лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче справжніх мирних переговорів і припинення вогню. Москва надсилала ці сигнали, і все це було частиною їхньої пропаганди – намагаючись сказати, що Україна не хоче миру. Але ми тоді казали – на Росію має бути тиск, бо вона не готувалася до миру. А тепер усі бачать, що Путін відхилив усі мирні пропозиції та ескалює насильство", - сказав Зеленський на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

 

Теги: #зеленський

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