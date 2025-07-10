У Києві найбільше постраждали 22 локації в 6 районах, найбільше у Шевченківському та Подільському

У Києві від масованої комбінованої атаки РФ постраждали 22 локації у 6 районах, найбільше – у Шевченківському та Подільському районах, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"По Києву 22 локації постраждало найбільше, пошкодження зазнали об"єкти різного типу від громадських до житлових будинків. Загалом 6 районів постраждало, найбільше – Шевченківський та Подільський райони", - сказав він журналістам у четвер вранці.

За його даними, є 16 постраждалих, дві жінки загинули. "Одна 57 року народження, інша, молодша, працювала у метрополітені в управлінні поліції", - уточнив Ткаченко.

"Маємо розуміння, що атака була комбінованою, є ознаки того, що були застосовані реактивні дрони. Більш детальну інформацію нададуть пізніше відповідні служби", - сказав Ткаченко.