Інтерфакс-Україна
Події
09:50 10.07.2025

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

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10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами
Фото: https://www.president.gov.ua/

Росія цієї ночі під час 10-годинної безперервної тривоги випустила по Україні 18 ракет, серед них – балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди", повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що це "очевидне нарощування терору Росією".

"Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди"", - написав він у телеграмі у четвер.

Як зазначив Зеленський, головною ціллю атаки був Київ та область. "Також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих". За даними Зеленського, станом на зараз відомо про 16 поранених.

"Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - наголосив президент.

Зеленський анонсував спілкування з цього приводу з партнерами. "Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - наголосив він

 

Теги: #війна #зеленський #обстріли

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