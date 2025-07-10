Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

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Протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали 11 населених пунктів Харківської області, застосовуючи ракети, КАБи і дрони різних видів, постраждали двоє мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"У сел. Печеніги постраждав 61-річний чоловік; у с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждав 73-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, 2 приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, складське приміщення; будинок та електромережі (с. Лебедівка), у Чугуївському - 7 приватних будинків. У горіла Куп'янському і Берестинському районах горіла пшениця на площі 4 га та 500 м кв.відповідно.