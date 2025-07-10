Інтерфакс-Україна
Події
09:19 10.07.2025

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

1 хв читати
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали 11 населених пунктів Харківської області, застосовуючи ракети, КАБи і дрони різних видів, постраждали двоє мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"У сел. Печеніги постраждав 61-річний чоловік; у с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждав 73-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, 2 приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, складське приміщення; будинок та електромережі (с. Лебедівка), у Чугуївському - 7 приватних будинків. У горіла Куп'янському і Берестинському районах горіла пшениця на площі 4 га та 500 м кв.відповідно.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:13 10.07.2025
У Києві найбільше постраждали 22 локації в 6 районах, найбільше у Шевченківському та Подільському

У Києві найбільше постраждали 22 локації в 6 районах, найбільше у Шевченківському та Подільському

09:57 10.07.2025
Атака на Київ: дві жінки загинули, 14 людей постраждали, розпочато розслідування - прокуратура

Атака на Київ: дві жінки загинули, 14 людей постраждали, розпочато розслідування - прокуратура

09:50 10.07.2025
10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

14:59 09.07.2025
Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

08:47 09.07.2025
Через російські обстріли 17 постраждалих і одна жертва на Херсонщині

Через російські обстріли 17 постраждалих і одна жертва на Херсонщині

21:21 08.07.2025
Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

21:19 08.07.2025
Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

12:59 08.07.2025
Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

12:34 08.07.2025
У Донецькій області минулої доби загинули троє цивільних, 10 зазнали поранень

У Донецькій області минулої доби загинули троє цивільних, 10 зазнали поранень

09:39 08.07.2025
До трьох збільшилося число жертв масованої ракетно-дронової атаки на Київ 4 липня

До трьох збільшилося число жертв масованої ракетно-дронової атаки на Київ 4 липня

ВАЖЛИВЕ

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Сили оборони вразили за добу 13 районів зосередження окупантів

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ

Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко

ОСТАННЄ

УЧХ працює на локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ по Києву

Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

ЮНЕСКО враховуватиме вплив збройних конфліктів на об’єкти всесвітньої спадщини - Мінкультури

Британія і Франція збільшать запаси ракет Storm Shadow і працюватимуть над їх заміною

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Сили оборони вразили за добу 13 районів зосередження окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

Зеленський проведе зустрічі з представниками США у Римі – МЗС

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців

У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА