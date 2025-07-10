Інтерфакс-Україна
Події
02:01 10.07.2025

ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

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Європейський Союз цього тижня виділить Україні в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) загальним обсягом $50 млрд, яка фінансується за рахунок заморожених російських активів, черговий транш у розмірі EUR1 млрд, повідомив член Єврокомісії (ЄК) з економіки Валдіс Домбровскіс.

"З боку ЄС в рамках цієї ініціативи вже виділено EUR7 млрд, а наступний транш планується виділити цього тижня", – сказав він на панельній дискусії "No Security – No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу.

Домбровскіс також нагадав, що затверджена цього року ініціатива ReArm Europe дозволяє мобілізувати до EUR800 млрд для зміцнення оборонних можливостей та оборонної промисловості Євросоюзу і це також зміцнить безпекові можливості і для України.

"Є також сигнали від держав-членів ЄС, зокрема від нового керівництва Німеччини, яке оголосило про великі оборонні програми, а також оголосило про намір закупити додаткові системи протиповітряної оборони для України, що є чітким і сильним сигналом", – додав єврокомісар.

Він також підкреслив необхідність продовжувати чинити постійний економічний і політичний тиск на Росію та посилювати його, бо впевнений, що ці зусилля приносять плоди – російська економіка стикається з труднощами.

"Росія відкрито говорить про вторгнення в інші європейські країни, тому ми повинні зробити все, щоб підтримати Україну, як заради суверенітету та свободи України, так і заради нашої власної безпеки", – наголосив Домбровскіс.

Представник Латвії в Єврокомісії зазначив, що в цьому році 80-та річниця з дня укладення Ялтинської угоди, якою Сполучені Штати, Велика Британія та Радянський Союз розділили Європу майже на 50 років, а західні демократії, перебуваючи під тиском, пожертвували суверенітетом менших країн, у тому числі країн Балтії, перед обличчям радянської експансії.

"Ми винесли важливі уроки з цієї історичної несправедливості, і вони досі впливають на наше бачення сьогодення. Саме це є однією з причин, чому ми твердо підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії та на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, адже це єдина система безпеки, яка може забезпечити тривалий мир і стабільність", – підсумував єврокомісар.

У березні цього року Домбровскіс повідомив, що в цей рік ЄС планує виділити Україні EUR30,5 млрд, зокрема EUR12,5 млрд за програмою Ukraine Facility та EUR18 млрд за механізмом ERA: перші EUR3 млрд було виділено в січні, в березні-листопаді по EUR1 млрд щомісячно та у грудні EUR6 млрд.

Програма розширеного фінансування EFF з МВФ передбачає, що Україна цього року отримає за механізмом ERA $39,4 млрд після $1 млрд в минулому році, наступного року фінансування скоротиться до $2,4 млрд. За даними Мінфіна, за перше півріччя цього року країни G7 та ЄС через механізм ERA надали $17,6 млрд.

Агентство Bloomberg 9 липня повідомило із посиланням на поінформовані джерела, що ЄС для довгострокової підтримки України розглядає можливість створення фонду на EUR100 млрд як частину семирічного бюджету Союзу, який представлять у липні. У разі схвалення країнами-членами фінансування розпочнеться у 2028 році, тоді як поточна програма підтримки ЄС Ukraine Facility обсягом EUR50 млрд розрахована на 2024-2027 роки.

Теги: #era #фінансування #єс

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