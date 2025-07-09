Інтерфакс-Україна
Події
20:25 09.07.2025

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

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Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Президент Італії Серджо Маттарелла проводить прийом президента України Володимира Зеленського в Квіринальському палаці, перед зустріччю Маттарелла заявив про підтримку народу України та висловив сподівання, що переговори щодо вступу України в Європейській Союз "розпочнуться незабаром", повідомляє агентство ANSA.

"Ми маємо щиру і віддану дружбу з Україною", - сказав він. "Італія твердо підтримує український народ. А посилення жорстоких бомбардувань Росією населення і цивільної інфраструктури зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Водночас ми шукаємо всі можливі можливості, щоб покласти край цій драматичній ситуації", - додав Маттарелла.

Він підтвердив свою підтримку вступу України до ЄС, зазначивши, що "безпека України є ідентичною безпеці Європи".

"Сподіваюся, що переговори почнуться незабаром", – сказав Маттарелла. "Як зазначено в декларації саміту НАТО, безпека України є ідентичною безпеці Європи, проти тих, хто хоче повернутися до концепції домінування у відносинах між державами, змушуючи нас зробити крок назад майже на століття", - додав президент.

Як повідомлялось, президент Зеленський у середу розпочав візит в Італію, де у середу відбулася аудієнція з Папою Римським Левом XIV. Також Зеленський провів переговори зі спеціальним посланником США в Україні Кітом Келлогом. Пізніше президент України візьме участь у Конференції з питань відновлення України (URC 2025), що пройде в Римі 10-11 липня.

 

Теги: #президенти #зустріч #італія

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