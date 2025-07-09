Інтерфакс-Україна
Події
20:24 09.07.2025

Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

1 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою, обговорив з ним зокрема повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Хороша та важлива розмова, яка підтверджує щиру дружбу між нашими народами. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу нашій державі. Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу ввечері.

Він подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з питань відновлення України. Італійський бізнес зацікавлений брати участь у реконструкції. "Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15037

Теги: #президенти #зустріч #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 09.07.2025
Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

17:50 09.07.2025
Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну

Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну

15:34 09.07.2025
Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

14:17 09.07.2025
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

12:58 09.07.2025
Зеленський зустрінеться в Римі з Келлогом – прессекретар

Зеленський зустрінеться в Римі з Келлогом – прессекретар

21:08 07.07.2025
Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

20:25 07.07.2025
Зеленський  обговорив із президенткою Національної Ради Швейцарії підтримку України та санкційний тиск на Росію

Зеленський  обговорив із президенткою Національної Ради Швейцарії підтримку України та санкційний тиск на Росію

18:28 07.07.2025
Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла

Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла

09:34 07.07.2025
Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

03:31 05.07.2025
Прем'єр-міністр Італії спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

Прем'єр-міністр Італії спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

ВАЖЛИВЕ

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ОСТАННЄ

РЛС для відстеження цілей на Балтиці, які Польща закуповує в Ізраїлі, також задіють в охороні кордонів із РФ

Гарвардський університет може втратити федеральні гранти

Сибіга про рішення ЄСПЛ: Суд є чітким, як ніколи – російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд Чоп-Львів

Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської у Лондоні – ЗМІ

Ситуація в галузі виробництва курятини покращилася, збиткових підприємств удвіччі менше - Гетманцев

Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

Трамп знову закликав ФРС опустити ставку, вважає її завищеною на 3 в.п

США запровадили санкції щодо компаній із Гонконгу, ОАЕ і Туреччини за сприяння продажу іранської нафти

Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА