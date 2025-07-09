Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою, обговорив з ним зокрема повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Хороша та важлива розмова, яка підтверджує щиру дружбу між нашими народами. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу нашій державі. Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу ввечері.

Він подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з питань відновлення України. Італійський бізнес зацікавлений брати участь у реконструкції. "Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15037