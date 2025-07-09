Інтерфакс-Україна
Події
20:11 09.07.2025

РЛС для відстеження цілей на Балтиці, які Польща закуповує в Ізраїлі, також задіють в охороні кордонів із РФ

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РЛС для відстеження цілей на Балтиці, які Польща закуповує в Ізраїлі, також задіють в охороні кордонів із РФ

Берегові радіолокаційні станції, які Міноборони Польщі закуповує в Ізраїлі для встановлення на узбережжі Балтійського моря, також виконуватимуть завдання в районах, прилеглих до Калінінградської області РФ, заявив глава відомства Владислав Косиняк-Камиш.

"Система з 18 радіолокаційних станцій буде задіяна також у Tarcza Wschod ("Східний щит", польський проєкт зведення укріплень на кордоні з Білоруссю і РФ, - "ІФ-У") і районах, розташованих на кордоні з Калінінградською областю, тим самим доповнюючи наш комплексний план з побудови безпеки польської держави на найвищому рівні", - сказав Косиняк-Камиш, якого цитує пресслужба Міноборони Польщі.

Як повідомлялося, у середу Агентство з озброєнь Міноборони Польщі підписало контракт з ізраїльською Elta System на поставку берегових радіолокаційних станцій для спостереження за надводними і низьколітаючими цілями. 18 радарів ELM-2238X STAR-X будуть розгорнуті на польському узбережжі для спостереження за тим, що відбувається в акваторії Балтійського моря і повітряному просторі над ним.

Теги: #міноборони #рлс

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