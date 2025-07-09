Інтерфакс-Україна
Події
18:29 09.07.2025

Трамп знову закликав ФРС опустити ставку, вважає її завищеною на 3 в.п

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Трамп знову закликав ФРС опустити ставку, вважає її завищеною на 3 в.п

Президент США Дональд Трамп укотре закликав Федеральну резервну систему (ФРС) опустити базову процентну ставку.

"Ставка ФРС завищена принаймні на 3 відсоткових пункти", - написав він у соцмережі Truth Social. "Кожен із цих відсоткових пунктів коштує США додаткових витрат на рефінансування боргу в розмірі $360 млрд на рік", додав Трамп.

"Інфляції немає. Компанії масово приходять в Америку. Це найгарячіша країна у світі. Знижуйте ставку!", - написав Трамп.

Раніше американський президент назвав главу Федрезерву "Джеромом "Занадто пізно" Павеллом" і тепер постійно використовує це формулювання у своїх постах.

"Хто завгодно, крім "Занадто пізно"", - написав Трамп в окремому повідомленні в середу.

Термін служби Павелла на посаді глави ФРС закінчується в травні 2026 року. Американський ЦБ утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року. Федрезерв не поспішає з пом'якшенням грошово-кредитної політики, розраховуючи дочекатися свідчень того, як торговельні заходи Вашингтона позначаться на інфляції.

За даними The Wall Street Journal, основними кандидатами на посаду наступного глави ФРС є нинішній радник Білого дому з економічних питань Кевін Хассет, а також Кевін Ворш, який обіймав аналогічну посаду в адміністрації президента США Джорджа Буша та входив пізніше до ради керівників Федрезерву.

Теги: #фрс #трамп #сша

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