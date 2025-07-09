СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки проводять масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України", - зазначило джерело.