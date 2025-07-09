Мерц може здійснити перший візит до Китаю

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц планує здійснити свій перший візит до Китаю, що має пом'якшити відносини між країнами після тривалого періоду напруженості, повідомляє Reuters.

Очікується, що поїздка глави уряду найбільшої економіки Європи та одного з ключових торговельних партнерів Китаю, матиме символічне значення для підтримки двосторонніх відносин, особливо на тлі загострення торговельних суперечностей між Пекіном і Вашингтоном.

За словами джерела агентства, китайські компанії зацікавлені у збільшенні інвестицій в німецьку економіку, а візит канцлера може сприяти відновленню контактів після періоду напруженості у відносинах з Берліном.

Візит може здійснитися вже у жовтні цього року, втім наразі її остаточна дата й подробиці залишаються невизначеними та можуть змінитися. Відомо, що главу уряду буде супроводжувати делегація з представників провідних німецьких компаній.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/new-german-chancellor-set-first-china-visit-later-this-year-source-says-2025-07-08/